Информация об этапах 2 мировой войны.

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Первый период войны (1 сент. 1939 – 21 июня 1941). Начало войны и вторжение германских войск в страны Западной Европы. Второй период войны (22 июня 1941 – 18 ноября 1942)Нападение фашистской Германии на СССР, расширение масштабов войны, крах гитлеровской доктрины Блицкрига. Третий период войны (19 ноября 1942—31 декабря 1943). Коренной перелом в ходе войны.Четвёртый период войны (1 января 1944 – 9 мая 1945). Разгром фашистского блока, изгнание вражеских войск за пределы СССР,