Подберите и запишите как можно больше названий овощей,фруктов и ягод 1,2 и 3-го скло??ения.
Русский язык
Подберите и запишите как можно больше названий овощей,фруктов и ягод 1,2 и 3-го скло??ения.
Ответ(ы):
Гость:
Клубника-1 скл., Свекла-1 скл., Черника-1 скл., Петрушка-1 скл., Виноград- 2 скл., Банан- 2 скл., Крыжовник - 2 скл., Лук - 2 скл., Морковь - 3 скл., Жимолость - 3 скл.,
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