Приведи примеры насекомых которые наносят ущерб культурным растениям сада. запиши ответ.
История
Приведи примеры насекомых которые наносят ущерб культурным растениям сада. запиши ответ.
Ответ(ы):
Гость:
Тля,колорадский жук,медведка
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