Бетонная плита объемом 2,5 кубических метров имеет массу 4 целых семьдесят пять сотых тонны каков объем плиты из такого же бетона если ее масса 6,65 тонн
Математика
Бетонная плита объемом 2,5 кубических метров имеет массу 4 целых семьдесят пять сотых тонны каков объем плиты из такого же бетона если ее масса 6,65 тонн
Ответ(ы):
Гость:
Решим с помощью пропорции:2,5 4,75х 6,65х=2,5*6,65/4,75=3,5м³Ответ: объём плиты массой 6,65 т равен 3,5м³
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Словосочетания со словами:маршрут,правильный,велосипед,велогонки,пианино, гитар??,, грамотный,паркет.Заранее спасибо.♥
Математика
Геометрия
В прямоугольном треугольнике АВС высота СЕ делит гипотенузу АВ на отрезки ВЕ и АЕ, АЕ=3.2 см, АС=4см. найдите СЕ, АВ.
Математика
Два автомобиля выехали из автопарка одновременно в противоположных направлениях.Скорость одного 70км/ч,другого 50км/ч.Какое расстояние будет между ...
Русский язык