Бетонная плита объемом 2,5 кубических метров имеет массу 4 целых семьдесят пять сотых тонны каков объем плиты из такого же бетона если ее масса 6,65 тонн

Математика

Бетонная плита объемом 2,5 кубических метров имеет массу 4 целых семьдесят пять сотых тонны каков объем плиты из такого же бетона если ее масса 6,65 тонн

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