В прямоугольном треугольнике АВС высота СЕ делит гипотенузу АВ на отрезки ВЕ и АЕ, АЕ=3.2 см, АС=4см. найдите СЕ, АВ.

Геометрия
В прямоугольном треугольнике АВС высота СЕ делит гипотенузу АВ на отрезки ВЕ и АЕ, АЕ=3.2 см, АС=4см. найдите СЕ, АВ.
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