В прямоугольном треугольнике АВС высота СЕ делит гипотенузу АВ на отрезки ВЕ и АЕ, АЕ=3.2 см, АС=4см. найдите СЕ, АВ.

Геометрия

В прямоугольном треугольнике АВС высота СЕ делит гипотенузу АВ на отрезки ВЕ и АЕ, АЕ=3.2 см, АС=4см. найдите СЕ, АВ.

Автор: Гость