Словосочетания со словами:маршрут,правильный,велосипед,велогонки,пианино, гитар??,, грамотный,паркет.Заранее спасибо.♥
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Словосочетания со словами:маршрут,правильный,велосипед,велогонки,пианино, гитар??,, грамотный,паркет.Заранее спасибо.♥
Ответ(ы):
Гость:
Верный маршрут Правильный выбор Велосипед в гараже Велогонки летом Настроенное пианино Весёлая гитара Грамотный юноша Запачканный паркет
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