Запиши четыре суммы,в которых сложениеможно заменить умножением,и столько же сум?? ,в которых этого сделать нельзя.

Математика
Запиши четыре суммы,в которых сложениеможно заменить умножением,и столько же сум?? ,в которых этого сделать нельзя.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2*2=4    2+2=4 внизу ещё допишу 
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