Запиши четыре суммы,в которых сложениеможно заменить умножением,и столько же сум?? ,в которых этого сделать нельзя.
Математика
Запиши четыре суммы,в которых сложениеможно заменить умножением,и столько же сум?? ,в которых этого сделать нельзя.
Ответ(ы):
Гость:
2*2=4 2+2=4 внизу ещё допишу
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