Масса одного камня а кг а другого bкг меньше какова масса обоих какмней

Математика
Масса одного камня а кг а другого bкг меньше какова масса обоих какмней
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Гость:
A+(A-B) Вроде так, судя по вашему вопросу
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