Помогите решить задачу!!! Турист проехал 378 км. Поездом он ехал 4 часа, а на мотоцик??е 3 часа. С какой скоростью турист ехал на мотоцикле, если поезд шел со скоростью 60 км/ч.

Математика
Помогите решить задачу!!! Турист проехал 378 км. Поездом он ехал 4 часа, а на мотоцик??е 3 часа. С какой скоростью турист ехал на мотоцикле, если поезд шел со скоростью 60 км/ч.
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