Помогите решить задачу!!! Турист проехал 378 км. Поездом он ехал 4 часа, а на мотоцик??е 3 часа. С какой скоростью турист ехал на мотоцикле, если поезд шел со скоростью 60 км/ч.

Математика

Помогите решить задачу!!! Турист проехал 378 км. Поездом он ехал 4 часа, а на мотоцик??е 3 часа. С какой скоростью турист ехал на мотоцикле, если поезд шел со скоростью 60 км/ч.

Автор: Гость