Помогите Решить пожалуйста Очень надо) Заранее спасибо

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23) Можно Дополняем до квадрата - прибавляем и вычитаем из уравнения 0.25 Соответственно мы и привели уравнение к виду Задающее окружность 24) Рассмотрим два случая. раскрываем модуль, получается x ∈ ℝ значит уравнение верно для всех x >= 0 Однако x = 0 не входит в промежуток x < 0 Если изобразить решения этого равенства на координатной плоскости, выходит, все точки, x которых больше либо равно 0 подходят уравнению, остальные нет, то есть её плоскость как раз можно разбить на две полуплоскости, то есть утверждение тоже верно