Как решить задачу с неправильными дробями Скорость распространения звука в воз??ухе равна 3/10 км/с . За сколько секунд распространится звук на расстояние, равное 3 км. Решать только в дробях!!!!

Математика

Как решить задачу с неправильными дробями Скорость распространения звука в воз??ухе равна 3/10 км/с . За сколько секунд распространится звук на расстояние, равное 3 км. Решать только в дробях!!!!

Автор: Гость