Как решить задачу с неправильными дробями Скорость распространения звука в воз??ухе равна 3/10 км/с . За сколько секунд распространится звук на расстояние, равное 3 км. Решать только в дробях!!!!

Математика
Как решить задачу с неправильными дробями Скорость распространения звука в воз??ухе равна 3/10 км/с . За сколько секунд распространится звук на расстояние, равное 3 км. Решать только в дробях!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3/10 км умножить на 3.
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