Длина мотка верёвки 95м .От него отрезали одну пятую часть .Сколько метров верёвки ??сталось?

Математика
Длина мотка верёвки 95м .От него отрезали одну пятую часть .Сколько метров верёвки ??сталось?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Решение -  55 - 15 = 45 (м) верёвки.
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