Длина мотка верёвки 95м .От него отрезали одну пятую часть .Сколько метров верёвки ??сталось?

Математика

Длина мотка верёвки 95м .От него отрезали одну пятую часть .Сколько метров верёвки ??сталось?

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