Длина мотка верёвки 95м .От него отрезали одну пятую часть .Сколько метров верёвки ??сталось?
Математика
Длина мотка верёвки 95м .От него отрезали одну пятую часть .Сколько метров верёвки ??сталось?
Ответ(ы):
Гость:
Решение - 55 - 15 = 45 (м) верёвки.
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