Туристы купили палатку,рюкзаки и спальные мешки.Половина стоимости была потрачена на палатку.На остальные деньги купили 2 рюкзака по цене 120.000 р. и 1 спальный мешок по той же цене.Сколько денег заплатили за всю покупку?

Математика

Туристы купили палатку,рюкзаки и спальные мешки.Половина стоимости была потрачена на палатку.На остальные деньги купили 2 рюкзака по цене 120.000 р. и 1 спальный мешок по той же цене.Сколько денег заплатили за всю покупку?

Автор: Гость