Туристы купили палатку,рюкзаки и спальные мешки.Половина стоимости была потрачена на палатку.На остальные деньги купили 2 рюкзака по цене 120.000 р. и 1 спальный мешок по той же цене.Сколько денег заплатили за всю покупку?
Математика
Туристы купили палатку,рюкзаки и спальные мешки.Половина стоимости была потрачена на палатку.На остальные деньги купили 2 рюкзака по цене 120.000 р. и 1 спальный мешок по той же цене.Сколько денег заплатили за всю покупку?
Ответ(ы):
Гость:
Ответ 360.000 рублей
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