Помогите! Пропустил тему по программированию на PaskalABC. Информатика 10 кл. Дали сам??стоятельную...Очень нужно решить 6 заданий. 1) Наименьшее из двух чисел. Даны 2 числа х и у. найти меньшее из них. Если числа равны, то в...

Информатика

Помогите! Пропустил тему по программированию на PaskalABC. Информатика 10 кл. Дали сам??стоятельную...Очень нужно решить 6 заданий. 1) Наименьшее из двух чисел. Даны 2 числа х и у. найти меньшее из них. Если числа равны, то вывести сообщение об этом. 2) Частное любых чисел. Напишите программу, которая запрашивет два целых числа и выводит запись операции их деления. Предусмотрите в программе защиту от аварийной ситуации деления на нуль. 3) Фамильярность. Напишите программу, которая читает строку, и если это ваше имя то печатает на экране привет! а если нет, то здравствуйте! (учтите что у каждого автора программы скоё имя) 4) Чётность числа. Напишите программу которая определяет является ли число чётным. 5) Символ строки с проверкой. Напишите программу выводящую символ с заданным номером из введенной строки. Если символа с таким номером нет, то программа должна напечатать слова: нет символа! 6) Больше фруктов. Одно яблоко весит 100 гр., а один апельсин 150 гр.Вам дают заданное кол-во яблок или заданное кол-во апельсинов. Хочется взять то что весит больше. Напишите программу , подсказывающую, что лучше взять, яблоки или апельсины? Пример 7 ябл. 5 апельс. вывод: берите апельсины! Заранее благодарю за помощь!!!

Автор: Гость