Какие законы ввёл Петр 1 и в какие года?
История
Какие законы ввёл Петр 1 и в какие года?
Ответ(ы):
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Реформа государственного управления-1699-1721г.г. - Система государственного управления стала более совершенной, были созданы контролирующие органы. Большинство государственных органов имели четко очерченную область деятельности. Областная (губернская) реформа-1708-1715г.г., 1719-1720г.г. - Произошла централизация власти. Органы местного самоуправления почти полностью потеряли влияние. Судебная реформа-1697г., 1719г., 1712г. - Был утрачен принцип неприкосновенности не осужденной личности. Большое количество судебных органов и лиц, осуществляющих судебную деятельность, вносили в судопроизводство сумбур и неразбериху. Вместе с тем, была установлена необходимость того, чтобы приговор основывался на конкретных статьях закона. Военные реформы-с 1699г. - Была создана грозная регулярная армия и сильный военно-морской флот, которые создали плацдарм для дальнейшего успеха русского оружия. Церковная реформа-1700-1701г. г., 1721г. - Был ликвидирован институт патриаршества. Эта реформа привела к почти полному подчинению духовенства светской власти. Финансовые реформы - почти все царствование Петра 1.-Были введены множества новых налогов, увеличение казны за счет обнищания основной массы населения.
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