Какие животные проживают в Уссурийском лесу??? И какие из них есть в красной книге?
География
Какие животные проживают в Уссурийском лесу??? И какие из них есть в красной книге?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пятнистый олень,гималайский медведь,усурийский тигр,изюбр,собоь,выдра
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из пункта А с постоянной скоростью выехал мотоциклист, одновременно навстречу е??у из пункта В тоже с постоянной скоростью выехал велосипедист....
Русский язык
Русский язык