Какие животные проживают в Уссурийском лесу??? И какие из них есть в красной книге?

География
Какие животные проживают в Уссурийском лесу??? И какие из них есть в красной книге?
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Гость:
Пятнистый олень,гималайский медведь,усурийский тигр,изюбр,собоь,выдра
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