Какие жизненные принципы Карла Ивановича раскрыты в данном тексте(повесьть детство Л.Н Толстого)
Литература
Какие жизненные принципы Карла Ивановича раскрыты в данном тексте(повесьть детство Л.Н Толстого)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Некоторые типы, выведенные в этом произведении, списаны с натуры. Например, немец Карл Иванович Мауэр не кто иной, как Федор Иванович Россель, действительный учитель-немец, живший в доме Толстых. О нём же говорит сам Лев Николаевич в своих «Первых воспоминаниях». Эта личность должна была, несомненно, влиять на развитие души ребенка, и надо думать, что влияние это было хорошее, так как автор «Детства» с особенной любовью говорит о нем, изображая его честную, прямую, добродушную и любящую натуру. Недаром Лев Николаевич начинает историю своего детства с изображения именно этого лица. Федор Иванович и умер в Ясной Поляне, и похоронен на кладбище приходской церкви. - Кто такой Карл Иванович? (немец-воспитатель мальчиков в семье Иртеньевых) - Как ведет-себя Карл Иванович за утренним чаем в главе «Машап»? (крайне почтительно) - Как такое поведение характеризует Карла Ивановича? (как человека почтенного, воспитанного, благонравного) - Что изменяется в поведении Карла Ивановича во время одного из занятий с мальчиками? (Карл Иванович становится более раздражительным, нервозным.) - Что узнает читатель из разговора Карла Ивановича с Николаем? (что дети выросли и вскоре поедут учиться в Москву, а услуги Карла Ивановича больше не понадобятся) - Какой порок считает Карл Иванович самым тяжким? Как вь! думаете почему? (неблагодарность, так как люди слишком быстро забывают благодеяния)
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