Каким членом предложения являются в тексте слова разбушевавшимися,несовершенной ,манящей,обещающей ? СРОЧНО

Русский язык
Каким членом предложения являются в тексте слова разбушевавшимися,несовершенной ,манящей,обещающей ? СРОЧНО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разбушевавшимися - причастие. Потому что есть суффикс действительного причастия прошедшего времени -вш- Несовершенной - прилагательное. Манящей - причастие. Потому что есть суффикс действительного причастия настоящего времени -ящ-  Обещающей - причастие. Потому что есть суффикс действительного причастия настоящего времени -ющ- 
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