Каким из оксидов формулы которых CO2, CaO, N2O5, Na20, SO3, соответствуют: а) основания; б) кислоты; запишите формулы кислот и оснований соответствующих оксидов и укажите называние.

Химия
Каким из оксидов формулы которых CO2, CaO, N2O5, Na20, SO3, соответствуют: а) основания; б) кислоты; запишите формулы кислот и оснований соответствующих оксидов и укажите называние.
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