Каким образом католические короли следили за чистотой веры в Испании?
История
Каким образом католические короли следили за чистотой веры в Испании?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
при помощи святой инквизиции
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