Подскажите чем увлекались знаменитые полководцы? Может кто стихи писал, картины книги, музыкой увлекался? Помогите чем сможете, пожалуйста
История
Подскажите чем увлекались знаменитые полководцы? Может кто стихи писал, картины книги, музыкой увлекался? Помогите чем сможете, пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Михаил Кутузов увлекался инженерным делом, в котором преуспел, и после окончания школы был оставлен в ней преподавателем
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