Почему при чистке одежды от пыли её вытряхивают или выбивают?????
Физика
Почему при чистке одежды от пыли её вытряхивают или выбивают?????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При встряхивании пыль сохраняет свою скорость и направление в то время как одежда движется в другую сторону При ударе, пыль остается на месте, а одежда резко уходит в сторону и пыль падает в низ
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