Из 54 кг. свежих абрикосов получается 9 кг. кураги . Сколько нужно взять свежих абри??осов, чтобы получить 7 кг. кураги

Математика

Из 54 кг. свежих абрикосов получается 9 кг. кураги . Сколько нужно взять свежих абри??осов, чтобы получить 7 кг. кураги

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