Из 54 кг. свежих абрикосов получается 9 кг. кураги . Сколько нужно взять свежих абри??осов, чтобы получить 7 кг. кураги
Математика
Из 54 кг. свежих абрикосов получается 9 кг. кураги . Сколько нужно взять свежих абри??осов, чтобы получить 7 кг. кураги
Ответ(ы) на вопрос:
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54:9=6 6×7=42 Ответ:42кг
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