Хочешь узнать рецепт блюда? Дай название рецепту.из каких двух частей он состоит? ??знай как произносится название блюда.необходимы:ломтики хлеба ,1-2 Яйца, немного масла ,соль.кубиками нарезаем хлеб на сковородке кладем немног...

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Хочешь узнать рецепт блюда? Дай название рецепту.из каких двух частей он состоит? ??знай как произносится название блюда.необходимы:ломтики хлеба ,1-2 Яйца, немного масла ,соль.кубиками нарезаем хлеб на сковородке кладем немного масла и слегка Жарим хлеб.разбиваем в чашку 1-2 яйца солим.можно добавить ложку молока. Льём всё на сковородку. держим на огне 5-7 минут.яичница готова. Можно посыпать зеленью. Выпиши слова с окошками: с названиями предметов впиши предлоги. Уточнить порядок действий.

Автор: Гость