Спешите текст лучи солнышка заиграли на земле

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Спешите текст лучи солнышка заиграли на земле
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Гость:
Лучи солнышка заиграли на земле
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