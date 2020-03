Пожалуйста помогите срочно Нужно четверостишие или пятистишие на английском с Русской транскрипцией 3 штуки. Помогите пожалуйста

Гость: Гость:

Go to bed late [гоу ту бэд лэйт] Stay very small [стэй вэри смол] Go to bed early [гоу ту бэд ели] Grow very tall. [гроу вэри тол] My pretty doll [май прити дол] Is very small [из вэри смол] I love my pretty [ай май прити] Little doll. [литл дол] My dear, dear Mummy! [май диа, диа мами] I love you very much. [ай лав ю вери мач] I want you to be happy [ай вонт ю ту би хэппи] On the 8th or March. [он за эйтс ор мач]