Пожалуйста помогите срочно Нужно четверостишие или пятистишие на английском с Русской транскрипцией 3 штуки. Помогите пожалуйста

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Пожалуйста помогите срочно Нужно четверостишие или пятистишие на английском с Русской транскрипцией 3 штуки. Помогите пожалуйста

Автор: Гость