СРООООЧНОООООО противоположные характеристики царевны и царицы. как царица мачеха отомстила царевне? что ее подтолкнуло? (сказка о мертвой царевне и о семи богатырях )

Литература
СРООООЧНОООООО противоположные характеристики царевны и царицы. как царица мачеха отомстила царевне? что ее подтолкнуло? (сказка о мертвой царевне и о семи богатырях )
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Царевна- кроткая, добрая, трудолюбивая, жалостливая царевна- завистливая, злобная, жестокая, тщеславная
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