Помогите пожалуйста написать время по английски. 07.00 утро, 08.30 a/m/, 10.15 день, 11.37 a/m/, 10.05 вечер, 12.00 день, 01.25 p/m/, 14.00, 07.30 вечер, 20.50, 05.45 p/m/, 12.00 ночь

Английский язык
Помогите пожалуйста написать время по английски. 07.00 утро, 08.30 a/m/, 10.15 день, 11.37 a/m/, 10.05 вечер, 12.00 день, 01.25 p/m/, 14.00, 07.30 вечер, 20.50, 05.45 p/m/, 12.00 ночь
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