Составте все возможные химические уравнения с Пентеном-1
Химия
Составте все возможные химические уравнения с Пентеном-1
Ответ(ы) на вопрос:
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Уравнения реакций: 1) CH3CH2CH=CHCH3 + Cl2 ---> CH3CH2CHClCHClCH3 2) CH3CH2CH=CHCH3 + H2 ---> CH3CH2CH2CH2CH3 3) CH3CH2CH=CHCH3 + HCl ---> CH3CH2CHClCH2CH3 4)CH3CH2CH=CHCH3 + H2O ---> CH3CH2CHOHCH2CH3
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