Связана ли вера в потустороннюю жизнь с повседневностью египтян.ПЖ быстро
История
Связана ли вера в потустороннюю жизнь с повседневностью египтян.ПЖ быстро
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю, то что да. Ведь египтяне постоянно то поклонялись, то молились Богам о здравии, чтобы был урожай и так далее
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