Каким способом можно разделить смесь воды и спирта

Химия
Каким способом можно разделить смесь воды и спирта
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спирт значительно легче испаряется. => выпарит при низких температурах сконденсировать испарения. Существуют устройства разной степени простоты.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Помогите сделать: 7), 8), 9)
Ответить
История
Как охарактеризовать англию второй половины 19 века по плану
Ответить
Физика
Рухаючись рівномірно прямолінійно,тіло за 10с пройшло 200 см .за скільки годин це ті??о,рухаючись із тією ж швидкістю й у тому ж напрямку, пройде ш...
Ответить
Алгебра
Пж пж умоляю помогите плиз
Ответить
Окружающий мир
Окружающий мир 3 класс рабочая тетрадь плешаков стр26 иследуем продукты на содержания крахмала
Ответить