Каким способом можно разделить смесь воды и спирта
Химия
Каким способом можно разделить смесь воды и спирта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спирт значительно легче испаряется. => выпарит при низких температурах сконденсировать испарения. Существуют устройства разной степени простоты.
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