Какими частицами создаеься ток в газах?
Физика
Какими частицами создаеься ток в газах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В ГАЗАХ (не плазме) - носителями тока служат именно ИОНЫ, как положительные, так и отрицательные. Рассуждения про то, что это всё равно электроны - ВЗДОРНО, Алексею Замятину следует задуматься над вопросом, где лишний электрон, заряжающий ион ВОДОРОДА....
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