Какими частицами создаеься ток в газах?

Физика
Какими частицами создаеься ток в газах?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В ГАЗАХ (не плазме) - носителями тока служат именно ИОНЫ, как положительные, так и отрицательные. Рассуждения про то, что это всё равно электроны - ВЗДОРНО, Алексею Замятину следует задуматься над вопросом, где лишний электрон, заряжающий ион ВОДОРОДА....
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Какими частицами создаеься ток в газах?
Ответить
Математика
(54×13/14)×7/13 (12/13×14/17)×(17/14×13/24
Ответить
Математика
В клетки таблицы 3 на 3 выпианы 9 различных натуральных чисел, сумма кторорых равна 50 . Катя нашла сумму чисел в каждом из квадратов 2 на 2. Каков...
Ответить
История
Каким путём произошло примирение патрициев и плебеев?
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста. СРОЧНО. 1 задание.
Ответить