Какими могут быть стороны прямоугольника если его периметр 25мм
Математика
Какими могут быть стороны прямоугольника если его периметр 25мм
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Гость:
13мм и 12мм 13+12=25
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