Математика 4 кл решения задачи от одной пристани одновременно отошли две лодки в противоположном направлении. одна шла со средней скоростью 250м/мин а другая 200м/мин . На каком расстоянии друг от друга будут лодки через 40мин
Математика
Математика 4 кл решения задачи от одной пристани одновременно отошли две лодки в противоположном направлении. одна шла со средней скоростью 250м/мин а другая 200м/мин . На каком расстоянии друг от друга будут лодки через 40мин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)250х40=10000(м) 2)200х40=8000(м) 3)10000+8000= 18000(м) Ответ:18000 м. расстояние между лодками .
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