Математика 4 кл решения задачи от одной пристани одновременно отошли две лодки в противоположном направлении. одна шла со средней скоростью 250м/мин а другая 200м/мин . На каком расстоянии друг от друга будут лодки через 40мин

Математика

Математика 4 кл решения задачи от одной пристани одновременно отошли две лодки в противоположном направлении. одна шла со средней скоростью 250м/мин а другая 200м/мин . На каком расстоянии друг от друга будут лодки через 40мин

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