Какими спосабами можно разделить18асыков на кучки с одинаковым количеством асыко???какое количество асыков возможно в одной кучке
Математика
Какими спосабами можно разделить18асыков на кучки с одинаковым количеством асыко???какое количество асыков возможно в одной кучке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18 , делится на 9,6,2,3 из этого следует, что 18 можно разложить на 2 кучки по 9, 9 кучек по 2, 6 кучек по 3, и 3 кучки по 6 то есть в одной кучке может быть 9,6,2,3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Объяснить на английском языке значения словосочитаний: Emotional activity; emotional storm; outbreaks of rage; to show rapport; marital situation; ...