Какими спосабами можно разделить18асыков на кучки с одинаковым количеством асыко???какое количество асыков возможно в одной кучке

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18 , делится на 9,6,2,3 из этого следует, что 18 можно разложить на 2 кучки по 9, 9 кучек по 2, 6 кучек по 3, и 3 кучки по 6 то есть в одной кучке может быть 9,6,2,3