Какими способами король мог расширить свой домен?
История
Какими способами король мог расширить свой домен?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Женить или выдать замуж детей своих вассалов, принять под покровительство например пограничные земли, завоевать в конце концов и заставить принести клятву верности побеждённых.
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