Какое четвироещие можно написать на английском на тему хобби
Английский язык
Какое четвироещие можно написать на английском на тему хобби
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я люблю еду готовить, Мастерски ее оформить,Рисовать и создавать,"Приятного аппетита!", всем пожелатьНа английском:I love to cook food, Expertly her issue, To draw and create, "Bon appetit!", to wish Думаю как то так ;-)
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