Какое число предшествует при счете числу 103000?

Алгебра
Какое число предшествует при счете числу 103000?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
102,999 предшествует 103000
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