Какое число принадлежит промежутку (5;6)

Алгебра
Какое число принадлежит промежутку (5;6)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 < x < 6 Например 5,6; 5,8; 5,25 и т.д.
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