В каких пословицах упоминается слово лучше

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В каких пословицах упоминается слово лучше
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Лучше поздно, чем никогда. 2)Одна голова хорошо, а две — еще лучше. 3)Верный друг лучше сотни слуг.
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