Какое число разложено на простые множители: 1) 2*3*5; 3) 2*3*3*5; 5) 2*5*7*11; 2) 2*2*3*7; 4) 2*2*2*5; 6) 2*3*3*11?
Математика
Какое число разложено на простые множители: 1) 2*3*5; 3) 2*3*3*5; 5) 2*5*7*11; 2) 2*2*3*7; 4) 2*2*2*5; 6) 2*3*3*11?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2*3*5; 30 3) 2*3*3*5; 90 5) 2*5*7*11; 770 2) 2*2*3*7; 84 4) 2*2*2*5; 40 6) 2*3*3*11,198
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