Какое давление оказывает на лёд конькобежец массой 60 кг, если длина одного конька 40 см, а ширина лезвия 3 мм?

Физика

Какое давление оказывает на лёд конькобежец массой 60 кг, если длина одного конька 40 см, а ширина лезвия 3 мм?

Автор: Гость