Какое давление оказывает на лёд конькобежец массой 60 кг, если длина одного конька 40 см, а ширина лезвия 3 мм?
Физика
Какое давление оказывает на лёд конькобежец массой 60 кг, если длина одного конька 40 см, а ширина лезвия 3 мм?
Ответ(ы):
Гость:
S=0.4*0.003=0.0012м^2 р=F/S F=mg p=0.5МПа (одним коньком) р=F/2S( 2 коньками!) р=0,25МПа К
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