Какое из чисел меньше 1: 9\8 17\19 15\15 12\7
Математика
Какое из чисел меньше 1: 9\8 17\19 15\15 12\7
Ответ(ы):
Гость:
17/19 меньше чем один, так как 17 меньше чем 19
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