Определить на какой глубине давление в озере 100кПа
Физика
Определить на какой глубине давление в озере 100кПа
Ответ(ы):
Гость:
Р = po g h100 000 = 1000 * 10 * hh=10 м
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