Сравнить форму и окраску шляпки и размер ножки у мухомора и рыжика.
Русский язык
Сравнить форму и окраску шляпки и размер ножки у мухомора и рыжика.
Ответ(ы):
Гость:
Мухомор-несъедобный гриб, белая ножка с „юбочкой”, красная шляпка с белыми точками. Рыжик-съедобный гриб, рыжего цвета за это его и назвали рыжиком.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На стоянке 4/7 всех находящихся там машин были жигули сколько всего машин было на с??тоянке если жигули было 28
Математика
Русский язык
Физика
ЭДС источника тока 10В. Когда источник замкнут на резистор, сила тока в цепи 5А. Найдите работу стороне сил за 30 с работы источника
Математика