На стоянке 4/7 всех находящихся там машин были жигули сколько всего машин было на с??тоянке если жигули было 28

Математика

На стоянке 4/7 всех находящихся там машин были жигули сколько всего машин было на с??тоянке если жигули было 28

Автор: Гость