На стоянке 4/7 всех находящихся там машин были жигули сколько всего машин было на с??тоянке если жигули было 28
Математика
На стоянке 4/7 всех находящихся там машин были жигули сколько всего машин было на с??тоянке если жигули было 28
Ответ(ы):
Гость:
Примим за х-число всех машин.и получим 4/7х=28 4х=196 х=49 Ответ-всего 49 машин
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Физика
ЭДС источника тока 10В. Когда источник замкнут на резистор, сила тока в цепи 5А. Найдите работу стороне сил за 30 с работы источника
Математика