На стоянке 4/7 всех находящихся там машин были жигули сколько всего машин было на с??тоянке если жигули было 28

Математика
На стоянке 4/7 всех находящихся там машин были жигули сколько всего машин было на с??тоянке если жигули было 28
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Примим за х-число всех машин.и получим 4/7х=28 4х=196 х=49 Ответ-всего 49 машин
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