От 2 барханов навстречу друг другу одновременно вышли 2 верблюда. Скорость первого верблюда 12м/с, скорость второго 10м/с. Какое расстояние до встречи прошёл каждый верблюд, если расстояние между барханами 66 м ???

Математика

От 2 барханов навстречу друг другу одновременно вышли 2 верблюда. Скорость первого верблюда 12м/с, скорость второго 10м/с. Какое расстояние до встречи прошёл каждый верблюд, если расстояние между барханами 66 м ???

Автор: Гость