От 2 барханов навстречу друг другу одновременно вышли 2 верблюда. Скорость первого верблюда 12м/с, скорость второго 10м/с. Какое расстояние до встречи прошёл каждый верблюд, если расстояние между барханами 66 м ???

Математика
От 2 барханов навстречу друг другу одновременно вышли 2 верблюда. Скорость первого верблюда 12м/с, скорость второго 10м/с. Какое расстояние до встречи прошёл каждый верблюд, если расстояние между барханами 66 м ???
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