Физика пожалуйста хоть что нибудь

Физика
Физика пожалуйста хоть что нибудь
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2 ЗАДАЧА F=BJLSINA  ТО ЕСТЬ ЭТО РАВНО 0.2Х20х0.2ХSIN90=80 
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