Физика пожалуйста хоть что нибудь
Физика
Физика пожалуйста хоть что нибудь
Ответ(ы):
Гость:
2 ЗАДАЧА F=BJLSINA ТО ЕСТЬ ЭТО РАВНО 0.2Х20х0.2ХSIN90=80
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