Какое из этих слов объединяет ворону со шляпой а. проглотить б. проморгать в. про??улять г.промолчать д.прокаркать

Русский язык

Какое из этих слов объединяет ворону со шляпой а. проглотить б. проморгать в. про??улять г.промолчать д.прокаркать

Автор: Гость