Какое из этих слов объединяет ворону со шляпой а. проглотить б. проморгать в. про??улять г.промолчать д.прокаркать
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Какое из этих слов объединяет ворону со шляпой а. проглотить б. проморгать в. про??улять г.промолчать д.прокаркать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ : б ) проморгать проморгать - проворонить - прошляпить - это синонимы Означают упустить что-либо.
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