Какое из этих слов объединяет ворону со шляпой а. проглотить б. проморгать в. про??улять г.промолчать д.прокаркать

Русский язык
Какое из этих слов объединяет ворону со шляпой а. проглотить б. проморгать в. про??улять г.промолчать д.прокаркать
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ : б ) проморгать проморгать - проворонить - прошляпить - это синонимы Означают упустить что-либо.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Нужно начертить график по уравнению, а я в этом совершенно не понимаю ничего. Буд?? очень благодарна, если поможете. Заранее спасибо. y=2sin(x+...
Ответить
Математика
Мне нужно узнать какой рот в этом предложение Бежать за товарищеи
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста. придумать по 1 словочет в ж.р е.р м.р и проскланять по каждому ??одежу
Ответить
Математика
По следующей краткой записи сформулируй задачу яблок цена ? на 10 руб./ кг меньше к??личество 3 кг стоимость 120 руб груши цена ? количество 2...
Ответить
Русский язык
Помогите найти фразеологизмы в этом тексте : Недавно я брал интервью у крупного ученого. В своей области он звезда первой величины, его открытия ...
Ответить