Какое из нижеперечисленных соединений не является алкином: пентанон, этилацетилен, пентив, метилацетилен, 4-метил-1пентин

Химия
Какое из нижеперечисленных соединений не является алкином: пентанон, этилацетилен, пентив, метилацетилен, 4-метил-1пентин
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Гость:
Метилацетилен и этилацетилен
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