Какое из нижеперечисленных соединений не является алкином: пентанон, этилацетилен, пентив, метилацетилен, 4-метил-1пентин
Химия
Какое из нижеперечисленных соединений не является алкином: пентанон, этилацетилен, пентив, метилацетилен, 4-метил-1пентин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Метилацетилен и этилацетилен
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Раскройте скобки, поставив глагол в Present Simple или в Present Continuous. Переведите предложения. 1. Where (the boys / be )? – At home. They...